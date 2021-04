Errore su Mbappé? Cesari: "Orsato numero 1 al mondo, non poteva ignorare la bandierina"

L'ex arbitro Graziano Cesari, a Mediaset, ha commentato positivamente la prestazione dell'arbitro Orsato nel quarto di finale fra PSG e Bayern Monaco nonostante l'evidente errore del primo tempo sul fuorigioco fischiato a Mbappé: "Il voto è 6,5, prova superata. Si è dimostrato il numero 1 al mondo. Orsato e l'assistente sono bravi al 28': Neymar protesta, ma è lui che commette fallo. Sbagliano invece al 31': Pavard tiene in gioco Mbappé, l'assistente non è allineato benissimo ed è frettoloso, ma Orsato non poteva ignorare la bandierina. Giusto fischiare il fuorigioco di Mbappé, ma ripeto: l'errore non è colpa di Orsato e se è uscito fuori questo spettacolo il merito è anche della terna arbitrale".