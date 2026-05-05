Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma della 36ª giornata di Serie A
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La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 36esima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva.
Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:
36ª GIORNATA
08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino - Sassuolo DAZN/SKY
09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese DAZN
09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter DAZN
09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa DAZN
10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta DAZN
11/05/2026 Lunedì 20.45 Napoli - Bologna DAZN
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