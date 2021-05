esclusiva Ag. Okaka: "A fine stagione parliamo con l'Udinese. Tanti sondaggi, fiscalmente un affare"

“Il bilancio è positivo. Nonostante sia stata una stagione travagliata, tra Covid e infortunio”. A dirlo è Carlo Okaka, fratello-agente di Stefano, centravanti dell’Udinese in gol ieri sera contro il Napoli. “Perché non dimentichiamo che si è fatto male al quadricipite e nel frattempo fu contagiato. Una circostanza che peggiorò l’entità di quanto successo. Tra una cosa e l’altra è rimasto fuori tre mesi, toglierli a una fisicità come la sua non è una cosa da poco. Stefano è stato una pedina fondamentale da quando è arrivato all’Udinese, sia in campo che fuori. Lo voglio sottolineare”.

Qual è il suo futuro?

“È importante dire che ha sempre dimostrato di stare benissimo, di essere circondato da affetto e in campo lo ha ricambiato, perché è un giocatore generoso, che ci mette la faccia. Però quel che succederà nel futuro prossimo ancora non lo so. Il campionato deve finire, vediamo cosa succede, però tantissime squadre, soprattutto in Italia, stanno sondando la disponibilità”.

Perché?

“Una cosa importante è che Stefano essendo arrivato dall’Inghilterra due anni e mezzo fa, a oggi gode del regime dei rimpiatrati. Fiscalmente un club risparmia nel lordo dello stipendio. Il Covid ha destabilizzato un po’ tutti, prendere un giocatore così e godere dell’agevolazione non è una cosa da poco. Lui sta bene all’Udinese, a fine campionato tireremo le somme, sentiremo cosa vuol fare l’Udinese, non ci sarà problemi per trovare un accordo, né per rimanere, né per eventualmente andare via”.