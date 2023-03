esclusiva Ag. Rugani: "Futuro ancora alla Juventus. Allegri merita la conferma"

Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la rubrica La voce dell'agente.

Ogni anni Rugani è messo in discussione, ogni anno resta. Quale sarà il suo futuro?

"Quando viene chiamato in causa, fa sempre il suo dovere. Questo è sotto gli occhi di tutti. Ha sempre avuto un grande senso di appartenenza, la Juve non ci ha mai chiesto la cessione. Vedremo poi quello che succederà in casa Juventus in merito a tutte le questioni societarie, ma il suo futuro sarà ancora in bianconero.

Nonostante la penalizzazione, la Juventus non è lontana dalla Champions.

"Allegri merita la conferma, la squadra è in salute ed ha reagito bene ad una belle mazzata. Hanno capito che l'unico modo di uscire da quel momento era quello di vincere il più possibile. Allegri ha fatto bene ad alternare i giocatori".

Vicario può essere il futuro della Juventus?

"Szczesny resta un grandissimo portiere. Io sono un grande tifoso di Vicario, è un portiere davvero forte che può stare in un top club. Non dobbiamo però dimenticare Perin, perché anche lui è un titolare".

Cosa sta succedendo a Donnarumma?

"Donnarumma ha grandissima qualità, credo che avere un po' di sale sulla coda non sarebbe male. Non è un caso che abbia fatto qualche errore dopo l'addio di Navas. Si riprenderà sicuramente da questi errori, perché resta un grandissimo portiere".

Incidono di più gli assist di Kvara o i gol di Osimhen?

"Sono due fuoriclasse, ma se devo scegliere scelgo i gol di Osihmen. Gli assist sono importanti, ma l'attaccante del Napoli fa gol in qualsiasi modo. Il Napoli ha davvero un grande equilibrio, quando il Napoli si trova in difficoltà può mettere una palla lunga per un centometrista come Victor. I nuovi innesti del Napoli sono devastanti, Kim è il difensore più forte della serie A. In Italia devi avere un'attenzione più elevata, lui si è adattato subito. Il Napoli ora se la può giocare con tutti".

Osimhen vale Haaland?

"Per me Haaland è un pelino più completo ed ha fatto tanti gol anche negli scorsi anni. Se voglio vincere però sono messo bene se prendo Osimhen"

Retegui per l'Italia ti convince?

"Lo vedremo contro l'Inghilterra, che è una squadra davvero forte. Gli argentini sono quelli che si adattano meglio al nostro calcio. Scamacca? Questa esperienza all'estero gli ha fatto bene, ha grandi margini di miglioramento. È il classico 9, dotato anche di un'ottima tecnica"

Il campionato di Milan e Inter?

"È vero, in campionato non stanno andando benissimo, ma in Champions sono arrivate ai quarti. E non è poco. L'Inter è anche in semifinale di Coppa Italia, non si può parlare di squadra allo sbando. Il Milan ha un paio di individualità importanti, ma ha un po' meno qualità".

Atalanta, Sassuolo e Udinese sono i modelli a cui ispirarsi per un calcio sostenibile?

"Sono tre casi differenti. L'Atalanta ha imparato a farlo, ma ha alzato anche il livello. Ha speso tanto, così come il Sassuolo, che ha saputo investire ed ha fatto investimenti importanti. L'Udinese è diversa, hanno insegnato agli altri: da anni prendono giocatori sconosciuti a pochissimo per poi rivenderli a peso d'oro, ha rifornito le big di serie A per decenni. L'Udinese adesso è una squadra da Premier, fisicamente fortissima".