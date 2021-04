esclusiva Altafini: "Calcio italiano pieno di dilettanti. Ora si pensi ad un tetto salariale"

"Il calcio italiano è pieno di dilettanti". Inizia così la chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Josè Altafini a proposito del progetto Superlega. "Nel mondo del pallone purtroppo calcio sono entrate persone che non erano nate in questo ambiente e agiscono come dilettanti. La questione è mettere un tetto base per gli stipendi. Prima si chiedeva ad un giocatore quanto voleva e si decideva il da farsi. Ora tutto questo non c'è più e si è persa la testa, ci sono cifre da capogiro. E arriva l'indebitamento. Un giocatore poi non deve valere tanto, anche nella compravendita. Tutto questo è stato una fortuna peri i giocatori e la rovina per le società.

Serve anche una maggior cura dei settori giovanili?

"Se guardiamo anche il campionato inglese nelle squadre ci sette-otto stranieri, in Italia lo stesso, è difficile avere 10/11 italiani. E il problema è che ci sono un sacco di... scamorze in giro. Anche perchè succede che se compri quello devi prendere anche l'altro. Io non sono invidioso, ho giocato nel mio periodo e mi è piaciuto tanto; tanti calciatori però non fanno neanche un terzo rispetto a quanto sono valutati"

Che pensa di Agnelli?

"Non lo conosco di persona e non posso giudicarlo. Io ai miei tempi ho trattato con l'avvocato Agnelli e Boniperti".

E allora qual è invece il suo giudizio sul campionato?

"E' rachitico. Gli anni passati ha vinto la Juve e non c'erano squadre che lottavano dietro, adesso c'è Inter ma la pamndemia ha rovintato tutto, è un anno difficile. Vincerà meritatamente la squadra nerazzurra però peccato non vedere i tifosi"

Pirlo va confermato?

"Ci sono alcuni giocatori e allenatori che io non confermerei, anche in altre squadre. Però non dico chi sono"