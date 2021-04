esclusiva Apolloni: "Superlega? Calcio è dei tifosi. Orgoglioso dei miei successi col Parma"

Luigi Apolloni ha vinto tanti trofei con il Parma. Se fosse andato in porto il progetto Superlega non potevano probabilmente verificarsi i successi di squadre provinciali come quel Parma. Ne abbiamo parlato con lo stesso Apolloni durante il TMW News: "L'indebitamento di alcune squadre - ha detto - aveva portato a pensare a questa idea per incrementare gli introiti. Per fortuna è tutto naufragato perchè il calcio è dei tifosi e questo progetto toglieva anche il campanilismo, Parma-Juve è stata ad esempio anche finale di Uefa. Ed è quello uno dei successi a cui sono più legato. In quegli anni è stato bello arrivare in A, vincere la Coppa Italia, aver portato 12mila persone a Wembley in finale di Coppa Coppe. Sono orgoglioso di averne fatto parte. Oggi l'Atalanta può fare un percorso come quello del Parma. Ha tra l'altro un bel bacino d'utenza e ha pure un settore giovanile all'avanguardia".

