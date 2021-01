esclusiva Bonetti: "La Roma può lottare per lo scudetto. Per il futuro nessuno pensi a far cassa"

vedi letture

Dario Bonetti prova a 'giocare' il derby della Capitale. Da ex giallorosso dice a Tuttomercatoweb: "Vedo bene la squadra di Fonseca, ci sono giovani davvero interessanti e giocatori di esperienza, è bel mix. I derby sono sempre imprevedibili, certo la Lazio è una formazione quadrata, lavora bene negli spazi. sarà una gran bella partita".

La Roma cerca di restare in alto...

"Quest'anno il campionato apre a tante possibilità; parecchie squadre sono migliorate e sono competitive. Serve contiuità ora e nel prosieguo. E' ovvio che affrontando squadre forti devi dare un bel segnale".

Roma da scudetto?

"C'è equilibrio, il Milan è in testa con merito. I giallorossi se la possono giocare per lo scudetto, così tutte quelle che sono nelle zone alte. Chi non ha Champions può avere un vantaggio perchè quella competizione toglie energie e certe squadre a volte non sono abituate".

Come le sembra la Roma a livello difensivo?

"I giocatori sono bravi e c'è un buon equilibrio. Prendere due gol con l'Inter ci sta, non tutte le domeniche affronti Lukaku..."

Grandi elogi anche per Villar...

"La Roma ha tanti giocatori di qualità, oltre ad un sistema di gioco che dà equilibrio".

Alla Lazio chi toglierebbe?

"Quelli che hanno potenziale per far gol; Caicedo è pericoloso poi ci sono il creativo Luis Alberto e Milinkovic che possono creare difficoltà, compreso Immobile".

Per il futuro si apre davvero un nuovo capitolo? E' arrivato anche un nuovo dg, Tiago Pinto...

"Dg stranieri non ce n'è bisogno in Italia... L'importante è che società sia forte finanziariamente come in effetti sembra e che anche loro non cedano i migliori. I più forti devono restare tutti, senza far cassa. E bisogna rinforzarsi in base al progetto tecnico"