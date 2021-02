esclusiva Branchini: "Roma-Allegri, pura fantasia. Nessun contatto col club"

Da giorni il nome di Massimiliano Allegri è stato accostato con insistenza all Roma. Giovanni Branchini, avvocato che cura gli interessi dell'allenatore toscano vuole precisare: "Tutte le illazioni che sono state fatte per ipotetici contatti tra la Roma e Allegri sono frutto di fantasia. Alcuni importanti quotidiani continuano a cavalcare la notizia nonostante io li abbia già informati che si tratta di una fake news. Non ci sono mai stati contatti tra il club e l'allenatore e dunque non possono esserci mai state intese e condizioni poste dal tecnico per un eventuale approdo nella Capitale. Parliamo di pura fantasia e ritengo doverosa questa precisazione per rispetto della Roma, dei suoi dirigenti vecchi e nuovi ma soprattutto per rispetto di Fonseca che è un rispettabilissimo e preparatissimo professionista. Allegri vive sereno senza appostarsi sul trespolo in attesa che qualcosa accada come qualcuno vorrebbe far credere".