esclusiva Caravello: "Il sistema calcio sia più sostenibile. Passo indietro di tutti ben venga"

Dall'alto della sua esperienza Danilo Caravello, agente di lungo corso, analizza il calcio di oggi dopo il fallito progetto della Superlega: "Ora spero che tutto il sistema calcio si metta seduto intorno ad un tavolo per trovare le soluzioni migliori per tutti" dice intervenendo al TMW News. "Si parla ogni anno di riforme e sistema più sostenibile ma poi non viene fatto nulla. Ora è il momento per unirsi. Il salary cap come idea e l'ipotesi di pagare meno commissioni agli agenti? Se c'è da fare un passo indietro da parte di tutte le componenti ben venga per poi farne magari dieci avanti. Le commissioni comunque ricordo che vengono accordate da un club o da chi lo rappresenta ai massimi vertici. Dunque se questo non accadesse, le commissioni sarebbero diverse o non ci sarebbero. E' un ingranaggio del sistema e tutto ciò che è esagerato alla fine è una stortura. E' giusto che ora si faccia di tutto per rendere il calcio più sostenibile ed evitare che i club siano indebitati".

("Il risultato di ieri dice che la Lazio è stata ridimensionata, al di là degli episodi")