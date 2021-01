ESCLUSIVA TMW - Cinquini: "Kokorin può fare tutti i ruoli in attacco. Caratterialmente un buono"

esclusiva Cinquini: "Kokorin può fare tutti i ruoli in attacco. Caratterialmente un buono"

La Fiorentina sta per piazzare il colpo Kokorin dallo Spartak Mosca. Tra coloro che lo conoscono bene c'è Oreste Cinquini, esperto di calcio russo e che da ds lo ha conosciuto allo Zenith e nella nazionale: "E' un giocatore importante - dice a Tuttomercatoweb.com - un attaccante che è più seconda punta ma si adatta a far tutto e può giocare anche in un 4-3-3. Può fare l'esterno, è un giocatore veloce, forte, resistente. Tra tutti i russi che ho conosciuto è il più europeo: ha giocato in Nazionale, nello Zenith e in tutte le squadre più importanti in Russia"

Dunque può inserirsi velocemente?

"Spero di sì e che sia importante per la Fiorentina. Mi auguro sia utile in una situazione difficile come quella viola. Ora c'è il Crotone e girare a 21 punti sarebbe enormemente diverso che girare a 18".

Kokorin ha conosciuto anche il carcere per alcuni episodi extracampo...

"Caratterialmente è un un buono, è più ingenuo che altro, perchè magari si fa mettere in mezzo".