esclusiva Cosa fare con Dybala? Foschi: "Non è tipo che vuol arrivare a scadenza"

vedi letture

Sul caso Dybala e che cosa potrà succedere a fine stagione è intervenuto a tuttomercatoweb.com Rino Foschi ds del Palermo in cui giocava l'argentino. "Penso che Dybala viva adesso situazione particolare, avverte una forte pressione e magari alla Juve non si sente più sereno".

Come andrà a finire?

"E' possibile che cambi perchè magari restando giocherebbe ripeto con una pressione eccessiva. Poi occorre anche vedere che squadra faranno alla Juve".

Dybala potrebbe puntare i piedi e decidere di arrivare a fine contratto?

"Non credo perchè è un ragazzo serio e per me lui non vuole andare a scadenza, per la moralità che ha per l'uomo che è. Aggiungo che se ci fosse a gestirlo ancora Triulzi questa ipotesi di arrivare a cadenza non verrebbe assolutamente presa in considerazione e non esisterebbe. Adesso non lo so anche perchè non conosco chi lo gestisce"

Finirebbe una storia d'amore...

"Se va via devono esser contenti tutti e due, se resta allunga contratto. Questo è il mio parere. E' un professionista e un ragazzo d'oro: quest'anno ha vissuto un'annata sfortunata e terribile ma non è un giocatore che va a scadenza per guadagnare soldi".