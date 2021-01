esclusiva De Marchi: "Maehle gran colpo Atalanta. Ha il motore giusto per i bergamaschi"

Marco De Marchi, agente ed ex di Juve, Roma e Bologna ha parlato al TMW News elogiando l'acquisto di Maehle da parte dell'Atalanta. "Gran colpo, l'ho visto spesso, i bergamaschi vanno su giocatori mirati da utilizzare subito. Il club di Percassi deve essere un esempio per tante società: quando presero Hateboer e Gosens nessuno li conosceva e Maehle può ripercorrere quella strada, ha già esperienza anche internazionale e ha il motore richiesto per giocare nell'Atalanta"

Il futuro di Eriksen invece come lo vede?

"In carriera ha raggiunto livelli altissimi e non si discute ma questo è il calcio. Forse non è nato un feeling con l'ambiente o col tecnico, non saprei perchè non conosco le dinamiche".

La Roma, da ex giallorosso, è da scudetto?

"Intanto c'è da dire che il campionato è finalmente equilibrato e fa piacere. Sono contento per il Milan che intrapreso una ottima strada, mi piace quando i club inseriscono nell'organigramma delle bandiere come in questo caso Maldini. Ha operato bene e sottolineo anche il lavoro di Massara. E' nata una coppia vincente e si vedono i risultati. L'Inter ha una rosa tra le migliori ed è tra le favorite ma la Juve sta tornando. La Roma sta portando avanti il credo del suo tecnico e può essere "scomoda" nella lotta allo scudetto"

E il Bologna lotterà per la salvezza?

"Ogni anno si attende il salto di qualità, certo siamo in un campionato anomalo e questo va tenuto in considerazione. Il Bologna sta puntando su giovani molto interessanti che stanno crescendo e a volte se non hai uno zoccolo duro possono esserci delle difficoltà. Sarebbe bello che qualche grande nome potesse arrivare e dare entusiasmo ma ora è più complicato visti i tempi".