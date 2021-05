esclusiva Fanna: "Verona, il mio scudetto più bello perché inatteso. Un capolavoro"

vedi letture

Anche Pietro Fanna ricorda lo scudetto del suo Verona, trentasei anni fa. E dice a Tuttomercatoweb.com: "Fu l'ultimo treno di un calcio che stava cambiando con l'arrivo di imprenditori come Berlusconi e i miliardari degli anni anni 90. E' stata una favola di un calcio che non c'è più, con una squadra nata dal nulla grazie alle capacità di Mascetti e Bagnoli. Era una squadra moderna che potrebbe giocare sempre, sapeva lottare a viso aperto con le grandi. E Elkjaer e Briegel seppero portare esperienza e forza. Fu un capolavoro".

Fu il suo scudetto più bello per lei che ne ha vinti cinque (gli altre con la Juve e uno con l'inter)?

"Sì, perchè fu il più inatteso, in una città di provincia. Bagnoli diceva 'pensiamo prima alla salvezza, poi ci divertiamo'. Per me era un periodo difficile perchè pensavo di far meglio alla Juve, non fu possibile e andai a Verona ed è stato un sogno che si è realizzato".

Bagnoli fu l'artefice dello scudetto?

"Certo. Tra l'altro ogni tanto ci mandiamo delle foto in cui si vedono gli allenatori che facevano i preparatori atletici e dei portieri. Erano anche psicologi, facevano tutto; Bagnoli con Liedholm è stato un innovatore. Era un introverso ma ha fatto una bella carriera"