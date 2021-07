esclusiva G. Ferri: "Italia, ora importante il recupero forze. Toro, se Belotti resta è un gran piacere"

La Nazionale e anche il Torino. Ne abbimao parlato con Giacomo Ferri, vera e propria bandiera granata. "Le sensazioni sugli azzurri sono buone, la squadra meriterebbe di vincere l'Europeo dopo averlo giocato ad alto livello. Ci sono state prestazione anche non bellissime nell'arco dei 90 minuti però occorre anche capire che questo è stato un anno particolare. La stanchezza si vede, non solo da parte dell'Italia ma anche delle altre. Il ritmo ad un certo punto cala. Però, ripeto, l'Italia si merita di vincere".

Che partita si aspetta con l'Inghilterra?

"A prescindere dall'Inghilterra, per le finali non puoi prevedere nulla. Ci saranno più tifosi inglesi che italiani allo stadio ma credo conti abbastanza poco. Abbiamo un modo di giocare ben preciso, Mancini ha cambiato la mentalità del gruppo, siamo una squadra giovane e spregiudicata. Ma la cosa principale è recuperare le forze per domenica. Sono fiducioso".

Fiducioso anche sul Torino?

"Qui siamo all'inizio, c'è il mercato ancora in evoluzione e non si sa che squadra possa nascere. E' difficile dire adesso che squadra vedremo"

Belotti deve decidere se restare...

"Credo che sia una questione da analizzare tra giocatore, società e allenatore; non so cosa succederà ma è chiaro che se Belotti resta è un gran piacere. In generale però dico che se un giocatore deve restare senza esserne convinto, forse è meglio andar via".

Parlando del Torino Juric ha fatto riferimento anche al modello Atalanta...

"Piace a tutti. Ma l'Atalanta ha giocatori con determinante caratteristiche. In più servirebbe fare lo stesso percorso dell'Atalanta che per arrivare dov'è adesso ha fatto un lavoro di anni. Il modo di giocare si può anche copiare ma servono i giocatori adatti. In fase di non possesso ad esempio l'Atalanta non ti fa respirare e attacca con tutti i giocatori. Mi auguro si costruisca un gran Torino che possa dare belle soddisfazioni".