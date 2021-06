esclusiva Gregucci: "Serie A, un bene che tornino allenatori top. Opportunità per migliorarci"

Tanti allenatori nuovi rispetto all'anno scorso. Viene da chiedersi se e come migliorerà, anche tatticamente, la nostra Serie A. Ne abbiamo parlato con Angelo Gregucci, tecnico attento e mai banale. "Siamo in una fase di sperimentazione con tanti cambi di panchine - dice a Tuttomercatoweb.com - e penso e sono convinto che si possa avvantaggiare chi ha progetti più avanzato, portato avanti da tempo. L'Atalanta per fare un nome è avanti con le idee e il lavoro dell'allenatore. Il resto è da valutare, ma chi ha avuto finora continuità nel lavoro è avvantaggiato".

Che cosa portano nello specifico, a suo parere, allenatori di prestigio come Allegri e Spalletti che rientrano dopo due anni?

"Tornano coloro che avevamo lasciato come allenatori top. Tornano Spalletti e Allegri e stiamo parlando di due tra i migliori italiani che rivedremo in Serie A. Tutti pensano di aver apportato qualcosa di migliorativo. Il fatto che siano tornati nel nostro campionato credo che potrebbe e dovrebbe crearci un'opportunità per guardare anche lontano, perchè le altre squadre in Europa sono più avanti di noi".

Sarri potrebbe andare alla Lazio...

"Anche lui è un top. Sarri ha ottenuto ottimi risultati col Chelsea e se torna in Italia è un segnale positivo. Andremmo ad aggiungere un altro tecnico di gran livello, che si è consacrato anche fuori dall'Italia".

Gattuso cosa porterà alla Fiorentina?

"E' un uomo di valore e di spessore, porta sempre qualcosa. Riempie di moralità e contenuti il lavoro che ha sempre fatto nel calcio, può caratterizzare bene e può togliere la Fiorentina da una fase di apatia della sua storia. La Fiorentina tra l'altro sta facendo un bellissimo centro sportivo, per tutte le gru che ho visto sarà un fortino eccezionale. Bisogna ora dare un'identità alla Viola perchè sta vivendo anni di stallo e questa può essere la stagione giusta per tornare ad avere un ruolo da protagonista sottraendosi all'anonimato di questi ultimi tempi".