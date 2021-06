esclusiva Maccarone: "Italia finora in serenità. Sarri gran colpo della Lazio"

A Tuttomercatoweb.com ha parlato della Nazionale Massimo Maccarone: "Finora l'Italia è andata bene e ha giocato in serenità, consapevole della sua forza. Ora arriva il momento difficile con le partite secche ma possiamo far bene. Verratti e il centrocampo? C'è tanta qualità in quel reparto. E' dura ma bello poter scegliere". Poi ha parlato di Sarri: "La Lazio ha fatto un grandissimo colpo prendendolo. Per vedere la sua squadra ideale dipenderà dai giocatori, se lo seguono subito ed entrano nel suo metodo".

