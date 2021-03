esclusiva Marchesi: "Juve, terrei CR7, ha ancora da dare. Inter solida, Barella eccezionale"

Ex allenatore della Juve, Rino Marchesi analizza a mente fredda l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com, dice: "Pareva chiusa sul 2-1, poi qualche errore di troppo è stato decisivo. Ora resta in corsa per il campionato anche se ovviamente l'Inter è favorita".

Juve comunque deludente..

"Ci si aspettava di più, l'obiettivo era almeno di arrivare alla finale di Champions, senza trascurare il campionato. Questa situazione inevitabilmente crea malumore all'interno della tifoseria".

Dove vanno ricercate le cause di questa annata negativa?

"Hanno pesato gli infortuni di giocatori importanti come Dybala e Chiellini. In ogni caso ci sono stati giovani come Chiesa che hanno giocato molto bene. Ora bisogna vedere cosa faranno con CR7, analizzeranno la questione dal punto di vista economico e verificheranno la voglia di restare del giocatore. Se lo tengono sarà necessario affiancargli qualcuno in attacco".

Lei lo terrebbe?

"Credo che un paio di anni li possa fare bene, fisicamente è integro. Lo terrei".

Pirlo come lo giudica?

"Sta facendo esperienza, è la prima volta come tecnico per lui e sta portando avanti cose anche buone. Non credo che il problema sia lui. Inevitabilmente vanno fatti i conti con qualche giocatore arrugginito e con gli infortuni"

La qualità migliore dell'Inter qual è?

"Una difesa solida, un attacco straordinario e un centrocampo che ha in Barella un giocatore eccezionale. E' una squadra solida, magari non sempre brillante. Quando un tecnico riesce ad avere certi giocatori che lui ha richiesto, difficilmente sbaglia. Brava la società ad assecondarlo".