C'è grande delusione nell'ambiente Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions arrivata ieri sera per mano del Porto. Una eliminazione che pesa non solo in ambito sportivo ma anche per il bilancio visti i conti in rosso che avrebbero avuto bisogno del passaggio almeno ai quarti di finale. Per parlare di questi temi, abbiamo contattato in esclusiva l'attuale allenatore del Foggia e ovviamente ex centrocampista della Juventus, Marco Marchionni: "In Champions non bisogna mai dare niente per scontato. Quando si parlava del Porto come della vittima sacrificale, non si pensava al fatto che chi arriva agli ottavi di Champions, ci arriva perché se lo merita e non per caso. L'eliminazione è un peccato perché avrebbero potuto superare il turno anche visto come si era messa la partita. Mi dispiace da italiano perché la Juve avrebbe potuto portarci fino in fondo".

A posteriori l'acquisto di Ronaldo è stato un flop?

"No assolutamente. Alla fine in campo si va in 11 e ci si allena in 25. Non è colpa di Ronaldo se la Juve non arriva in finale di Champions. Da lui ci si aspetta sempre moltissimo ma le giornate no capitano a tutti. Quando un giocatore non è in serata, deve essere la squadra a supportarlo e ad arrivare alla vittoria".

Ora la Juve si ritrova solo con la Coppa Italia o deve puntare ancora alla grande rimonta in campionato?

"Fin quando la matematica non consegnerà il titolo all'Inter, la Juve deve puntare al titolo. Dipenderà molto anche dai nerazzurri vista la distanza, ma devono provarci perché nel calcio, mai dire mai. La Juventus è un club che programma con largo anticipo, dunque mentre andranno in campo, la società starà già prendendo le decisioni per il prossimo campionato".

Che coinvolgeranno anche la panchina?

"Io penso che sia giusto continuare con Pirlo. Se una società cambia allenatore ogni anno, è difficile programmare. Lui ha le capacità per centrare gli obiettivi del club. Dare continuità è importante e lui ha l'ambizione e le idee giuste per riportare i bianconeri a vincere in Italia e chissà, anche in Europa".