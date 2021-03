esclusiva Martino: "Roma, Fonseca sempre fermo sulle sue idee. Paraocchi sui cambi"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Giorgio Martino voce storica della Rai. Con lui abbiamo parlato delle difficoltà della Roma ieri ko col Milan: "Con le big Fonseca non ha la duttilità per cambiare le cose in corsa adeguando e adattando la squadra alle difficoltà e all'avversario. In più - ha detto - per quanto riguarda le questioni arbitrali nel dubbio sono sempre contro la Roma. Ma tornando a Fonseca è cocciutamente fermo sulle sue idee: a volte poi si offende, è permaloso e prende di mira un giocatore vedi Florenzi e va via, Dzeko idem. Prende di mira Diawara ed è l'ultimo dei centrocampisti, entra solo quando non ce ne sono più. E poi nei cambi ha una sorta di paraocchi: il primo cambio è sempre Bruno Peres, sempre almeno dopo un quarto d'ora della ripresa e in base a quel che aveva a monte in testa. I primi 25 minuti di ieri hanno ricordato l'arrendevolezza del match contro il Siviglia de luglio scorso. E poi continua a fare sempre il cambio alla pari: difensore per difensore, centrocampista per centrocampista. Mai un cambio che modifichi l'impostazione della squadra e che metta in difficoltà gli avversari".

Clicca sotto per guardare