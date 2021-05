ESCLUSIVA TMW - Paco Casal: "Conte è un grandissimo. Recoba? Lo vedo e lo sento"

esclusiva Paco Casal: "Conte è un grandissimo. Recoba? Lo vedo e lo sento"

"Conte è un vincente. Lo era da giocatore e lo è ora da allenatore". A parlare è Paco Casal, imprenditore istrionico, ex agente storico del Chino Recoba. "Ha una grinta naturale, eccezione, è intelligente e lo è sempre stato. Ha trovato la formula per portare a casa titoli, ha fatto bene ovunque è andato. Ha il modulo giusto, riesce a dare forma e mentalità alla squadra. È davvero un grandissimo".

Segue ancora il calcio italiano?

"Ogni tanto vengo in Italia, in Europa, per i miei affari televisivi e vedo la gente che ci lavora. Non sono in contatto permanente con il pallone, so qualcosa perché c'è chi se ne occupa nel mio gruppo. Ho sentito delle voci della possibile cessione, ma poi non so molto altro".

Però avrà un'opinione sullo Scudetto...

"È andata alla grande. L'Inter ha stabilità calcistica, Marotta e Ausilio hanno lavorato in maniera fantastica. Hanno portato a casa risultati. Poi non so cosa accadrà, però dopo Moratti hanno trovato la strada giusta".

Parla ancora con Recoba?

"Ogni tanto lo vedo. Io sono sempre in giro per i miei affari televisivi, a parte ora, che non si può viaggiare. Il mio canale è in tante Nazioni, quindi sono sempre in aereo... Mentre il Chino è qui, lavora nel Nacional. Lo vedo e lo sento quando posso".