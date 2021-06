esclusiva Quante stelle nella Turchia. Ag. Celik e Meras: "Pronti per il grande step"

Turchia-Italia è il centro del mondo oggi. Del calcio e anche del calciomercato. Fazil Ozdemir è a Roma al seguito di alcuni dei suoi talenti. Dei suoi campioni. È l'agente di Ozan Kabak, di Zaki Celik, di Umut Meras, tre capisaldi della Nazionale di Senol Gunes. Tuttomercatoweb.com l'ha incontrato e ha parlato del presente e del futuro dei suoi assistiti.

Celik è stato protagonista della vittoria della Ligue 1 col Lille, piace in Spagna e Inghilterra e stasera giocherà contro l'Italia.

"Ha interessamenti dalle grandi d'Europa, è vero. Dovesse arrivare una grande offerta allora ci siederemmo col Lille per parlarne. È stato un giocatore chiave per la vittoria del titolo"

Valuterebbe l'Italia?

"È affascinato dal campionato italiano, senza dubbio, e ci sono interessamenti"

Un altro titolare stasera, Meras del Le Havre.

"Un terzino moderno. Giocherà titolare e lo sta facendo da tempo in Nazionale. Ha fatto benissimo contro Mbappe, contro l'Olanda ed è pronto a fare il prossimo step. E il Le Havre ascolterà offerte".

Dove potrà andare?

"Interessa molto. Gli piacerebbe giocare in Italia, per le skills che ha, può giocare a 4 e a 5. Dei club ci hanno chiamato, interessa a tanti ma non solo in Italia".