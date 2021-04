ESCLUSIVA TMW - Ravanelli: "Se gioca da Juve, il quarto posto e la Coppa Italia sono ancora possibili"

esclusiva Ravanelli: "Se gioca da Juve, il quarto posto e la Coppa Italia sono ancora possibili"

Fabrizio Ravanelli commenta il momento difficile della Juventus. E 'rilegge' la gara di ieri contro la Fiorentina: "E' stata una partita in cui la formazione bianconera - dice a Tuttomercatoweb.com - ha regalato un tempo ai viola ed è stata messa in difficoltà perchè non riusciva ad accorciare l'avversario, c'era poco pressing. Nella ripresa è andata meglio, ha pareggiato subito e poi ha avuto l'occasione non sfruttata con CR7. Il risultato alla fine è giusto".

La corsa Champions come la vede?

"Il calendario non è semplice, ci sono scontri diretti con Milan e Inter, il match con l'Udinese che anche se è quasi salva è una buona squadra e quando si è tranquilli si possono fare bei risultati. I friulani hanno anche giocatori di talento. Credo sarà difficile ma al tempo stesso è alla portata. Se gioca da Juve può battere chiunque. Se ha costanza può centrare l'obiettivo Champions e vincere la Coppa Italia".

Perchè questo diverso atteggiamento tra un tempo e l'altro?

"E' difficile dirlo, si sa che quando le annate difficili è dura. Dopo tanti anni per la Juve ci può stare una flessione. Va visto bicchiere mezzo pieno, lavorare a testa a bassa e centrare gli obiettivi".

Ora occorre pensare solo al presente?

"Le grandi società pensano al presente poi a fine stagione si potrà guardare a come migliorare e dove".