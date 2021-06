esclusiva Roccati: "Bologna, Arnautovic guerriero. Da vedere però se garantisce 20 gol"

Il Bologna si avvicina sempre più ad Arnautovic, l'attaccante dell'Austria che è reduce da un'esperienza in Cina. Ne abbiamo parlato a Tuttomercatoweb.com insieme a Marco Roccati, ex rossoblù. "Ho visto giocare l'Austria contro l'Italia e ha fatto una gran gara, dimostrando di essere una formazione forte e con calciatori di qualità. Arnatuovic fa la guerra là davanti e se l'obiettivo è avere uno che riesce a darsi così daffare è la persona giusta".

Con lui si risolve dunque il problema dell'attaccante?

"E' un elemento molto potente, ma non se si risolve definitivamente il problema, nel senso che serve un attaccante che garantisca 20 gol all'anno. Tutto questo è da vedere, ma è un giocatore di carattere e intensità".

Tomyasu verso l'Atalanta: che ne pensa?

"E' un giocatore che al Bologna ha fatto bene. L'Atalanta è in un momento in cui sta cambiando qualcosa, evidentemente Gasperini ha idea di integrarlo nel proprio modulo. A Bologna Tomyasu ha alternato buoni momenti ad altri meno però è sempre stato considerato importante per la struttura della squadra. Sicuramente quando è stato al top il suo peso si è sentito. Non ho idea di come Gasp lo integri, visto che lui Miha hanno un gioco assai diverso".