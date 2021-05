esclusiva Sabato: "Toro, ora Nicola va riconfermato. Deve poter lavorare dall'inizio"

Antonio Sabato è intervenuto nel TMW News e da ex granata ha detto sulla salvezza del Toro: "L'importante è aver raggiunto l'obiettivo, ma che sofferenza. E' stata una stagione con tante difficoltà, poi quando inizi un progetto nuovo come con Giampaolo ci vuole tempo ma nel calcio non esiste, il risultato è alla base di tutto. Nicola? Meriterebbe di essere confermato, diamogli la possibilità di lavorare dall'inizio. Un conto è entrare in corsa e mettere le toppe, altro discorso scegliere gli uomini e giocarsela dall'inizio".

