esclusiva Signorelli: "Genoa funziona. Il mercato di Faggiano in fondo non era sbagliato"

Nel corso del TMW News è intervenuto Elio Signorelli ds ed ex genoano. Con lui si è parlato della formazione ligure oggi impegnata con la Roma. "C'è da esser contenti della per come gioca la squadra di Ballardini. Con il suo arrivo il Genoa ha fatto grandi gare e anche con la Roma ci saranno spirito giusto e attaccamento alla maglia. Dove potrebbe essere il Genoa con Ballardini dall'inizio? Questi sono i misteri del calcio. Anche Maran è un ottimo tecnico ma nel pallone esistono cose difficili da spiegare. Va dato atto anche che il mercato di Faggiano non era stato sbagliato. Il calcio a volte non ti dà tutto quel che meriti. Avranno fatto qualche errore lui e Maran, ma non mi sento certo di condannarli. Ballardini è stato bravo a mettere delle regole, poi ha messo Radovanovic in difesa ed è diventato una certezza. Badelj è diventato fondamentale: proprio a Faggiano erano state fatte parecchie critiche perchè inizialmente pareva un altro giocatore".

