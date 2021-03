esclusiva Simy e gli insulti social, l’agente: “Siamo più forti di queste cose”

“La brutta sensazione è per chi ha scritto quel messaggio a Simy, non per noi...”. Così a Tuttomercatoweb Sam Udegbunam, agente dell’attaccante del Crotone Simy che ieri è stato insultato attraverso un brutto messaggio su Instagram che riguardava anche il figlio. “Il ragazzo e tranquillo, oggi è domenica e noi andiamo in chiesa. Abbiamo pregato - dice l’agente - e va bene così”.

Ignoranza? Frustrazione? Cosa c’è dietro questi messaggi che ogni tanto qualcuno invia ai calciatori?

“Non è ignoranza... la gente lo fa apposta. Chi non è forte ci casca. Ma noi siamo più forti di queste cose”.

Uno sguardo al futuro di Simy: ancora in Serie A?

“Si, sarà ancora in Serie A. Aspettiamo la fine del campionato. Poi vedremo”.