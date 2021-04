esclusiva Superlega, De Fanti dall’Inghilterra: “Era impensabile, qui i club non tradiscono i tifosi”

“In Inghilterra mi aspettavo una reazione forte dei tifosi e soprattutto dei giocatori ed infatti c'e' stata”. Roberto De Fanti, operatore di mercato molto attivo in Inghilterra, racconta a TuttoMercatoWeb le sensazioni dopo l’uscita di tutti i club inglesi dalla Superlega. “Per i club inglesi - spiega De Fanti - il rapporto con i tifosi è essenziale, non li tradiranno mai. In piu bisogna considerare che sono un popolo che ritiene cruciale l' aspetto solidale proprio nel tessuto sociale. La Superlega, che sottolinea un privilegio dei grandi club che annulla il concetto di meritocrazia e del risultato sportivo, non poteva mai passare presso questi lidi.

Indicativa è stata anche la risposta fortissima del Governo inglese. In un momento finalmente di un forte cambiamento nel mondo, partito con il metoo movement e proseguito con il BLM, pensare solamente di creare un sistema elitario di privilegiati che si disinteressa del resto delle comunità, per di più in un momento di una pandemia che ha messo in ginocchio l’umanità è assolutamente fuori luogo e - conclude - assurdo”.