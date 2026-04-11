Esposito porta in vantaggio il Cagliari: colpo di testa vincente, Cremonese a inseguire
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Esposito rompe l'equilibrio all'Unipol Domus, firmando l'1-0 per il Cagliari: Mendy allarga sulla destra per Zé Pedro, cross per Esposito che sbuca vicino al secondo palo e di testa infila Audero. Sardi dunque avanti, strada in salita per la Cremonese.
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