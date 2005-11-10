TMW Un'estate sul mercato per poi essere protagonisti della Juventus: che risposta di Nico e Douglas Luiz

La Juventus ha archiviato la pratica NEC senza alcun tipo di problema. Un successo largo nel risultato e nel predominio, certamente non scontato per più di un motivo: le scorie post Sassuolo, il turnover, alcuni giocatori ancora non al massimo della condizione... Tutto è andato bene però allo Stadium, con un 4-0 che lascia poco all'immaginazione. Una partita che si è messa subito bene per gli uomini di Luciano Spalletti, con Nico Gonzalez bravo a sbloccarla dopo soli 9 minuti.

Un'estate in procinto di tornare all'Atletico Madrid

Strano il calcio, a volte. Dopo la scorsa stagione vissuta con la maglia dell'Atletico Madrid ed il mancato riscatto, radiomercato dava comunque come quasi certo il ritorno dell'argentino alla corte del Cholo a fronte di uno sconto sul cartellino da parte della Juventus. Sconto che non è mai realmente arrivato, anche perché Spalletti ha sempre apprezzato le qualità dell'ex Fiorentina. E questo avvio di stagione ha dato ragione al tecnico di Certaldo: Nico Gonzalez, dopo aver visto la prima di campionato dalla panchina, ha sempre giocato e sempre inciso. Ad oggi sono 4 le sue presenze, con 2 gol all'attivo e tante buone sensazioni.

Il caso Douglas Luiz è ancora più emblematico

Il brasiliano era considerato non solo un esubero, ma pure un problema, vista la cifra spesa per acquistare il suo cartellino e l'alto ingaggio percepito. Dopo i prestiti dello scorso anno a Nottingham e Aston Villa, il destino sembrava nuovamente segnato. Ma anche qua Spalletti si è messo di traverso. E Douglas Luiz lo sta ripagando: 5 partite stagionali, 5 volte titolare con sempre maggior fluidità di gioco.