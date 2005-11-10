Juventus, Nico Gonzalez: "Grande partita, avevamo bisogno di questa vittoria"
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Nico Gonzalez, attaccante della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League vinta 5-0 contro il NEC: "Avevamo bisogno di questa vittoria, di giocare bene a calcio. Ci eravamo allenati forte, abbiamo fatto una grande partita e alla fine ci siamo presi questi tre punti".
Cosa è cambiato in queste ultime settimane?
"Oggi mi trovo bene in questa squadra, grazie anche alla fiducia del mister. Io dimostro sul campo, dove mi diverto. E spero di continuare così".
Woltemade e Kolo Muani si sono sbloccati...
"Le nostre punte hanno bisogno di gol perché vivono per quello, spero che sia solo l'inizio perché per loro è molto importante".
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