Europa League, i finali delle gare delle 21: il Benfica abbatte il Celtic, vince il Besiktas di Italiano
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Andrea Piras
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Oggi alle 22:57Serie A
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15.10.2026 22:57Serie A
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Sono terminate le sfide delle ore 21 e valide per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Colpo esterno dell'Olympiakos che supera l'Olympique Marsiglia al Velodrome mentre il Benfica si impone 4-1 sul Celtic. Vince il Besiktas di Vincenzo Italiano contro l'Hoffenheim mentre la Dinamo Zagabria ha la meglio sull'Anderlecht solo nel recupero per 1-0. Questi i risultati:
Benfica-Celtic 4-1
Bournemouth-Sturm Graz 3-0
Celta Vigo-Juventus 1-2
Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0
Ferencvaros-Viktoria Plzen 2-1
Hoffenheim-Besiktas 2-3
Jagiellonia-Ararat Armenia 3-1
Olympique Marsiglia-Olympiakos 0-1
NEC-Lesvki Sofia 1-1
Rennes-OFI Creta 1-1
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