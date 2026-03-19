Europa League, gli accoppiamenti dei quarti di finale: il Bologna trova ancora l'Aston Villa

Abbiamo le migliori 8 di Europa League, il Bologna è la squadra che rappresenta l'Italia mentre Spagna, Inghilterra e Portogallo possono vantare ancora 2 squadre in corsa. Completa l'opera il Friburgo per la Germania. Ecco il quadro dei quarti di finale. Partite d'andata l'8/9 aprile, ritorno il 16:

Braga - Betis

Friburgo - Celta

Porto - Nottingham Forest

Bologna - Aston Villa

Questi invece gli accoppiamenti per le semifinali:



Braga o Betis - Friburgo o Celta

Porto o Nottingham Forest - Bologna o Aston Villa

Per prestigio, la partita più importante è fra Porto e Nottingham Forest, due squadre che possono vantare 2 vittorie in Coppa dei Campioni/Champions League a testa. Il Bologna ritrova l'Aston Villa per la terza volta, dopo le sfide di Champions a ottobre 2024 e dello scorso settembre nella League Phase di Europa League. In entrambi i casi si è giocato al Villa Park e in entrambi i casi hanno vinto gli inglesi (2-0 e 1-0). Il Betis ha la possibilità di centrare due finali europee consecutive, ma prima deve superare i portoghesi del Braga, finalisti nell'edizione 2010/11. Attenzione a Friburgo-Celta, dove c'è il nostro Vincenzo Grifo che sta trascinando i tedeschi.