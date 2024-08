Ufficiale Excelsior Rotterdam, ecco Fini in prestito dal Genoa

Nuova esperienza in prestito fuori dall'Italia per Seydou Fini (18). L'attaccante di origini ivoriane, nazionale under 21 con i colori azzurri, si è trasferito fino al 2025 all'Excelsior Rotterdam, squadra di seconda divisione olandese. Negli ultimi sei mesi della scorsa stagione Fini ha militato allo Standard Liegi, mettendo insieme nove presenze e nessun goal. Per lui anche un minuto disputato in Coppa Italia contro la Reggiana lo scorso nove agosto.