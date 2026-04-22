Fabregas: "Sono innamorato di Calhanoglu. Pochi come lui, Pirlo, Kroos, Modric..."
Cesc Fabregas, tecnico del Como, tra i tanti temi affrontati in conferenza stampa dopo il ko per 3-2 contro l'Inter, ha parlato pure di Hakan Calhanoglu, visto che lo spagnolo è stato un grande centrocampista in passato: "Ho vinto molto e ho perso di più. Quindi capisco cosa sia un percorso, anche se avessimo vinto avrei detto la stessa cosa. Dobbiamo stare tranquilli e un pezzo alla volta si costruisce una squadra. Non esistono tanti giocatori come Calhanoglu, sono innamorato di lui. Quando giochiamo contro l'Inter per prima cosa mi preoccupo se gioca lui o no. Questi campioni trovano sempre le soluzioni. Lui è un giocatore che mi piace molto perché non ne esistono tanti nel calcio, gente come lui, Pirlo, Modric, Kroos. Vederlo a questo livello è incredibile, costruisce tutto in torno a lui e fa giocare la squadra".
Come analizza questa gara?
"Non voglio parlare molto altrimenti dite che sono un perdente, sono sereno e i ragazzi hanno risposto in maniera positiva. Rimpianto per le occasioni, manca qualcosa ovviamente. Nelle due aree c'è differenza a livello di dettaglio, tante cose del passato le abbiamo migliorate, manca tanto. Sono io che lo ripeto in tutte le conferenze stampa. Ci stiamo avvicinando".
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