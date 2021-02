Fallimento senza scudetto? Conte dice di no, ma a febbraio è l'unico obiettivo rimasto

vedi letture

Senza scudetto sarà una stagione fallimentare? Antonio Conte assicura di no. Che vince solo una squadra, e non può essere fallimentare starle dietro di un’incollatura, come in fin dei conti ha fatto la sua Inter in questi 180 minuti di Coppa Italia contro la Juventus. Il rovescio della medaglia? A febbraio, il salentino è fuori dalle coppe. Un fallimento c’è già stato, e non stasera: uscire in semifinale contro i nove volte campioni d’Italia è più che perdonabile. Da questo punto di vista, l’irreparabile è già accaduto in Champions League, e non si può cancellare con un colpo di spugna. Da domani, l’Inter avrà una sola competizione da inseguire. La Juventus tre, il Milan due. Vincerla, ha ragione Conte, non può essere un obbligo. Ma è l’unico obiettivo che i nerazzurri hanno da qui al termine della stagione, e da quello passa il giudizio che si darà dell’Inter di Conte.