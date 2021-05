Finale Coppa Italia, stadio aperto con capienza del 20%: tutte le modalità di accesso all'impianto

Comunicato ufficiale della Lega Serie A per chiarire le modalità d'accesso e riportare tutte le altre informazioni utili sulla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo tra Atalanta e Juventus. Questo il testo integrale:

La gara per l’aggiudicazione della TIMVISION CUP 2020/2021, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 19 maggio 2021 con inizio alle ore 21.00, è organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A.

1) Sorteggio pro forma

Visto l'esito delle gare di Semifinale e per effetto del sorteggio, effettuato ai sensi dell'articolo 3.9 del Regolamento della competizione per determinare pro forma la società di casa, la gara di Finale della TIMVISION CUP 2020/2021 è ATALANTA-JUVENTUS.

2) Televisione

La gara sarà trasmessa in diretta su RAIUNO.

3) Modalità di accesso all’impianto e biglietteria

In ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2021 e nel rispetto del protocollo "Misure di contenimento del rischio epidemiologico per l'organizzazione della finale di calcio di Coppa Italia 2021 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia" del 21 aprile 2021, sarà consentito l'accesso al pubblico in misura non superiore al 20% della capienza complessiva dell’impianto sportivo. In aggiunta alle misure previste dal suddetto protocollo, dovranno essere rispettate le condizioni di protezione individuale e di distanziamento tra gli spettatori di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente. L’ingresso allo stadio sarà riservato alle persone in possesso di certificazione che attesti l’esecuzione di un test diagnostico negativo effettuato a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 (48 ore prima della partita) o di certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione ovvero di certificato che la guarigione dalla Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalia data dell'evento.