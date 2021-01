Finalmente Muriqi: un gol per iniziare a prendersi la Lazio. Che ha detto no al mercato

Finalmente, Vedat Muriqi. Il Pirata, salutato tra i rimpianti dai tifosi del Fenerbahce, è arrivato. Un gol (questo si, gli viene attribuito ufficialmente dopo quello importante con il Parma ma non ufficialmente suo), per mettere una prima pietra nella costruzione della sua casa biancoceleste. A Roma, piazza da sempre effervescente, dove non si risparmiano critiche e indici, c'era comunque la consapevolezza che aspettarlo sarebbe stata la cosa giusta. Per questo nonostante qualche sussurro sul mercato, anche la Lazio ha fatto orecchie da mercante e rigettato ogni abbozza di proposta al mittente. Muriqi è rimasto a Roma ed è pronto per ritagliarsi un ruolo sempre più importante nello scacchiere di Simone Inzaghi. Anche il tecnico, dal canto suo, è pienamente convinto dalla scelta fatta in estate da Igli Tare: il clase '94 di Prizren sta entrando sempre più nei suoi automatismi e c'è la consapevolezza, o meglio ancora la certezza, che il gol segnato sia il primo nella rincorsa di Muriqi verso un ruolo da protagonista. Alla Lazio