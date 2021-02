Fiorentina, 34 anni in agrodolce per Callejon: così non si può andare oltre giugno

A gennaio Jose Callejon avrebbe potuto subito salutare la Fiorentina, che però ha puntato i piedi: c'era sul piatto almeno la proposta del Granada, più altre suggestioni sempre dalla Spagna, ma i viola hanno insistito per tenerlo in rosa. Ieri ha compiuto 34 anni e, vedendolo intervistato dai microfoni del club ufficiale con tanto di "chiedo in regalo la vittoria domenica" che ha un sapore lievemente preconfezionato, a qualcuno sarà calato un pizzico di nostalgia. Quello di Napoli, quello arrivato nelle stesse ore in cui il figliol prodigo Chiesa lasciava la casa madre per planare nella discussa destinazione Torino, ancora non si è visto, e fin qui il cambio di allenatore da Iachini a Prandelli, datato già di tre mesi, non ha portato il cambio di marcia sperato. Chiuso nelle scelte dalla sua difficile collocazione tattica nel 3-5-2, gli va un po' meglio quando lo schema è il 3-4-2-1 (ultimamente però in disuso) anche se pure nel ruolo di trequartista c'è da adattarsi. I minuti da lui fin qui collezionati sono davvero pochi, e difficilmente questa avventura, ancora mai nemmeno cominciata nei fatti - giusto un lampo col Cagliari - potrà proseguire oltre il termine di questa stagione, se non cambierà qualcosa. L'ingaggio, tra l'altro, è tra i più pesanti in squadra, e anche da parte viola avrebbe poco senso corrispondere certe cifre a chi, nella pratica, non rientra quasi mai tra i titolari pur mantenendo gli standard di elevata professionalità che l'hanno sempre contraddistinto nella sua carriera.