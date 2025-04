Fiorentina al bivio: da Kean a De Gea, solo con la Champions le permanenze sarebbero certe

vedi letture

La Fiorentina è reduce da due vittorie importantissime, contro la Juventus prima della sosta e contro l'Atalanta domenica scorsa, che hanno permesso ai viola di restare agganciati al treno per la qualificazione alle prossime coppe europee, Champions compresa. La classifica ancora non sorride, visto che se il campionato finisse oggi la squadra di Raffaele Palladino sarebbe fuori da tutto a causa dell'ottavo posto attuale, ma questo finale è tutto da scrivere e da vivere e le porte sono aperte, tutte. In tutto questo la cosa che deve essere tenuta in considerazione è quella relativa al futuro di alcuni giocatori. Due su tutti: Moise Kean e David De Gea.

Situazioni diverse, destini simili.

Il portiere e il centravanti sono arrivati in estate tra lo scetticismo di molti, da una parte per l'inattività di un anno e dall'altra per gli zero gol segnati nella passata stagione, ma con il passare del tempo i due giocatori si sono prese le luci della ribalta, conquistando Firenze e non solo e adesso il timore, per i tifosi viola, è quello di vederli andare altrove nella prossima stagione. Kean ha una clausola da 52 milioni valida dal 1° al 15 luglio, che fa gola soprattutto in Premier, mentre per De Gea arriveranno quasi certamente offerte, che lo spagnolo potrebbe anche prendere in considerazione. Il condizionale è d'obbligo però, in entrambi i casi, visto che la permanenza non è certo da escludere.

Il finale di stagione sarà decisivo.

Complicato fare previsioni adesso, visto che siamo appena entrati nel momento clou della stagione, ma in base a quelli che saranno i risultati raggiunti dalla Fiorentina sarà più semplice capire come andranno le cose. Per essere chiari: se la squadra di Palladino dovesse qualificarsi alla prossima Champions League vedere Kean e De Gea con la maglia viola anche l'anno prossimo sarebbe quasi sicuro, se i gigliati dovessero restare fuori dall'Europa sarebbe invece quasi impossibile. Nel mezzo tutte le altre possibilità e soltanto con il passare del tempo sarà possibile capire quale sarà la strada.