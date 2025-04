Fiorentina, riecco Kean: l'attaccante è rientrato, nel pomeriggio allenamento al Viola Park

Moise Kean è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo aver lasciato il ritiro a Cagliari una settimana fa per motivi personali ed essere rimasto lontano da Firenze negli ultimi giorni, l'attaccante è rientrato in città e oggi pomeriggio sarà al Viola Park per svolgere l'allenamento. Vista la sua assenza negli ultimi sette giorni il giocatore svolgerà una seduta differenziata a due giorni di distanza dalla sfida contro il Real Betis a Siviglia, valida per la semifinale di andata di Conference League. Palladino spera dunque di averlo a completa disposizione per la partita in Spagna, dopo aver fatto a meno di lui contro Cagliari ed Empoli, con la Fiorentina che ha comunque vinto entrambe le partite di campionato.

I prossimi appuntamenti della Fiorentina.

Giovedì 1 maggio: Real Betis - Fiorentina (semifinale di andata di Conference League)

Domenica 4 maggio: Roma - Fiorentina

Giovedì 8 maggio: Fiorentina - Real Betis (semifinale di ritorno di Conference League)

Lunedì 12 maggio: Venezia - Fiorentina

Domenica 18 maggio: Fiorentina - Bologna (data da confermare)

Domenica 25 maggio: Udinese-Fiorentina (data da confermare)

La classifica di Serie A dopo 35 giornate.

Napoli - 74 punti (34 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 65 (34)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 61 (34)

Roma - 60 (34)

Lazio - 60 (34)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (34)

Como - 42 (34)

Udinese - 41 (34)

Genoa - 39 (34)

Cagliari - 33 (34)

Verona - 32 (34)

Parma - 32 (34)

Lecce - 27 (34)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34)