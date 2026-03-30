Fiorentina, allarme Dodo dopo il problema muscolare in allenamento: oggi gli esami strumentali

Giornata di attesa in casa Fiorentina, nonostante il giorno di riposo concesso da mister Paolo Vanoli. L’attenzione è tutta rivolta al Viola Park, dove sono attesi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Dodô. Il terzino brasiliano si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema accusato nell’allenamento di sabato, con il sospetto di un guaio muscolare alla coscia destra, in particolare nella zona dei flessori.

I tempi sono strettissimi e la sua presenza contro il Verona, in programma sabato, appare in forte dubbio. La partita arriverà infatti a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti, prevista per domani, rendendo complicato un recupero completo. Dodô proverà comunque a stringere i denti, ma tutto dipenderà dall’esito degli accertamenti. Nel frattempo, lo staff tecnico non resta a guardare e Vanoli ha già iniziato a valutare possibili alternative per coprire la fascia destra.

Le soluzioni - spiega il Corriere dello Sport di stamane - non mancano: tra le ipotesi c’è l’impiego del giovane Niccolò Fortini, oppure l’adattamento di un esterno più offensivo in posizione arretrata, come Jack Harrison o Fabiano Parisi. Parallelamente, resta da monitorare anche la situazione di Rolando Mandragora, che nei giorni scorsi ha lavorato a parte a causa di un fastidio al polpaccio.