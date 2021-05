Fiorentina avanti contro la Lazio: segna sempre lui, 20 reti in Serie A per Dusan Vlahovic

Fiorentina in vantaggio a sorpresa contro la Lazio. Dopo un paio di occasioni da rete per i biancocelesti, sono i viola a sbloccarla al 32' col solito Dusan Vlahovic. Errore in fase di disimpegno degli ospiti sulla fascia destra, Castrovilli inventa per Biraghi che si inserisce in area e mette dentro un assist al bacio per il giovane attaccante, autore con massima freddezza del suo 20° gol in Serie A. Gran movimento da parte del serbo sotto porta, padroni di casa avanti.