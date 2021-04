Fiorentina, Barone: "Vlahovic ha un contratto e va rispettato. Lavoriamo per il rinnovo"

Joe Barone, dg della Fiorentina, parla così ai microfoni di Sky: “Pensiamo al momento di oggi, è una partita molto sentita qui a Firenze e per la nostra tifoseria. Abbiamo preparato la partita molto bene, dovremo fare una partita ottima. Ci manca il tifo, ricordiamo la parola calcio italiano che è importante, che bisogna difenderlo e lo abbiamo detto queste settimane”.

Come ha vissuto la vicenda Super Lega?

“A parte quello che si è sentito negli ultimi anni, che c’era gente che ci lavorava, era una sorpresa per tutto il calcio europeo e mondiale. La Fiorentina con il nostro presidente ha preso posizione, che ci vuole un qualcosa di scritto dalle tre squadre e dalle altre per evitare una cosa del genere. Il calcio italiano deve crescere nella sua lega, le tifoserie e la città sono costruite nel campionato domestico, poi i temi in Lega sono separati. Noi non abbiamo i giornali dove fare battute però i temi sono differenti. Abbiamo preso la posizione con le sette squadre, con Rocco Commisso per i fondi. Ci vuole una riforma nei campionati domestici. Bisogna parlare di procuratori, della salari cap di cui abbiamo bisogno. Tre squadre hanno molti debiti con ingaggi altissimi e con entrate più alte degli altri, ci vuole un reset e noi vogliamo farne parte”.

Volete vincere lo scudetto?

“Pensiamo intanto ad oggi, che c'è un bellissimo sole e il campo è perfetto e la tifoseria è pronta per questa partita”.

Vlahovic rinnova?

“Noi siamo molto attivi con tutti i giocatori, fa parte del nostro lavoro. Stiamo lavorando per il futuro ma come ho detto prima la cosa importante è la partita di oggi e poi vedremo le prossime partite per finire il campionato. L’allenatore è Iachini, per questa stagione. Il prossimo anno vediamo. Pensiamo a finire il campionato. Vlahovic ha un contratto e i contratti vanno rispettati, poi lavoriamo con lui e gli agenti e quando arriveremo a novità vi aggiorneremo”.