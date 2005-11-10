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La Fiorentina blinda uno dei suoi talentini: primo contratto da professionista per Croci
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Il fantasista classe 2010 è uno dei miglori giovani che si allenano al Viola Park, tanto che Grosso lo ha chiamato in ritiro con la prima squadra.
La Fiorentina blinda uno dei suoi giovanissimi talenti più brillanti, il fantasista Federico Croci (16 anni) che quest'anno dovrebbe rimanere in rosa per misurarsi nel campionato Primavera, con però gli occhi della prima squadra puntati addosso. Non a caso, infatti, il suo nome compariva tra i convocati del neo-tecnico gigliato Grosso per la prima parte del ritiro estivo, da svolgere al Viola Park.
Il comunicato del rinnovo
Così la Fiorentina fa sapere di aver fatto firmare al proprio talento il primo accordo da pro: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Federico Croci (classe 2010) ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2029".
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