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Non solo Barani. Il Gubbio guarda ancora al Sassuolo: Minta torna in terra eugubina in prestito
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Non solo Barani. Anche un altro calciatore segue il percorso del difensore, perché il Gubbio ha annunciato di aver preso in prestito dal Sassuolo Amoako Minta, che torna dunque alla corte della compagine eugubina dopo la stagione passata.
Di seguito, la nota degli umbri:
"As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Us Sassuolo Calcio a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2027 le prestazioni sportive del calciatore Amoako Minta.
Nato in Ghana il 26 Ottobre 2005, Amoako torna a vestire la nostra maglia dopo l'esperienza dello scorso anno che lo ha visto scendere in campo in 25 gare tra campionato e coppa Italia con 2 reti realizzate.
Ad Amoako il più cordiale bentornato nella famiglia rossoblù".
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