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Gubbio, dal Sassuolo ecco Barani. Il terzino arriva in Umbria in prestito secco
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che il Gubbio "comunica di aver acquisito dalla società Us Sassuolo Calcio a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2027 le prestazioni sportive del calciatore Luca Barani.
Nato a Modena il 20 marzo 2006 Barani è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Oltre che diventare un punto fermo della squadra Primavera nella quale ha disputato 22 gare con un goal e tre assist per Luca nell'ultima stagione anche la soddisfazione di alcune convocazioni in prima squadra e con la nazionale Under 16.
A Luca il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù".
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