Ufficiale
Parma, tesserato dai dilettanti un centrocampista per la Primavera: arriva Madiq
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C'è un nuovo giocatore nella Primavera del Parma, un centrocampista classe 2008 che fa il salto nei ducali dai dilettanti. I gialloblù hanno depositato nell'apposito registro di Lega Serie A il contratto di Abdelaziz Madiq (18 anni), prelevato a titolo definitivo dalla Biellese.
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