Ufficiale Fusco rinnova fino al 2028 con la Cavese: "Responsabilità importante di cui sono orgoglioso"

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Cavese si dice "lieta di annunciare il prolungamento del contratto in essere con l’attaccante Gerardo Fusco, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Lo scorso anno 31 le sue presenze in maglia biancoblù, con 4 gol e 2 assist che hanno contribuito in maniera importante al raggiungimento del traguardo salvezza".

Hanno poi fatto seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le sue prime parole dopo la firma: "Sono davvero felice e orgoglioso di proseguire il mio percorso con questo Club. Il rinnovo rappresenta per me un motivo di grande soddisfazione e, soprattutto, una responsabilità importante. Ringrazio il presidente Lamberti, i direttori De Liguori e Filippi per la fiducia che hanno sempre riposto in me dall’inizio. Ringrazio i tifosi, mi hanno sempre sostenuto sin dal primo giorno. Stiamo lavorando forte anche perché le battaglie che ci attendono saranno tantissime".