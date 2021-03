Fiorentina, Bonaventura è tornato ad allenarsi con il pallone. Col Parma può esserci

vedi letture

Ripresa della preparazione per la Fiorentina dopo la sconfitta contro la Roma di ieri e in vista della sfida del Franchi contro il Parma in programma per domenica. Scarico per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo si è allenato normalmente con partitella finale. Buone notizie da Giacomo Bonaventura che ha ripreso a svolgere lavoro con il pallone in campo.