Fiorentina, buone notizie per Castrovilli: niente di rotto ma resta in osservazione

Notizie abbastanza positive per quanto riguarda Gaetano Castrovilli, visto che non è stata rilevata alcuna frattura dagli accertamenti. Il centrocampista viola è stato costretto ad uscire per una grande botta al fianco per aver sbattuto contro il palo durante la partita con il Genoa ed è stato subito trasportato in ospedale. Secondo quanto appreso da Firenzeviola il giocatore rimane in osservazione in ospedale per la forte contusione al fianco destro, ma fortunatamente non ha nulla di rotto.